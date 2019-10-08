Karabük'te, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amacıyla her yıl 7-13 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Kent Ormanı'ndan başlayarak Merkez Spor Salonu'nda sona eren kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe, Vali Fuat Gürel, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Vali Gürel, kortej yürüyüşünün ardından İl Özel İdaresi tarafından alımı yapılan spor malzemelerini Amatör Spor Kulüplerine teslim etti.

Burada konuşan Gürel, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için spor kulüplerini desteklemeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Karabük'te spora karşı her geçen gün artan bir ilginin olduğunu belirten Gürel, "Hem amatör olarak hem de diğer branşlarda çok güzel gelişmeler var. Şu an 23 kulübümüz burada. 10 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var." dedi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlık Spor ile İl Emniyet Müdürlüğü takımları arasında oynanan voleybol müsabakasının ilk servis atışını kullanan Vali Gürel, sporculara başarılar dileyerek protokol üyeleriyle tribünde maçı izledi.