Son Dakika Haberleri: "Amatör Spor Haftası"
Son Dakika Spor 'Amatör Spor Haftası'

"Amatör Spor Haftası"

36 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca her yıl düzenlenen "Amatör Spor Haftası" kapsamında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığınca her yıl düzenlenen "Amatör Spor Haftası" kapsamında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 17 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde sporcular kendi branşlarında gösteri yaptı.

Yapılan gösterilerin ardından atletizm, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda cimnastik, güreş, kayak, okçuluk, bocce branşlarında ilk 3'e giren sporculara Bolu Valisi Ahmet ümit ve protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Törende konuşan Vali Ümit, ödül alan sporcuların kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yaparak ecdatlarının dünyaya verdiği dersleri aynı şekilde vermeye devam ettiğini kaydetti.

Amatör Spor Haftası'nın ülke genelinde kutlandığını da ifade eden Ümit, bu haftanın amacının sporun halka yayılması, amatör sporun desteklenmesi, bireylerin ve grupların spor yapması ve topyekun spor bilincinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Atletizm, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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