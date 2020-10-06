Amatör Spor Haftası Başladı - Son Dakika

Amatör Spor Haftası Başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası yapılan törenle başladı.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası yapılan törenle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da yapılan etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube müdürleri, antrenörler ve sporcular ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Programımıza hoş geldiniz. Buruk bir tören düzenliyoruz. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi biz de pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu illetten kurtulduktan sonra İl Müdürlüğü olarak bu illetin bitmesinin ardından sporlu günlerin olduğu tüm branşların aktif bir şekilde yapıldığı günleri göreceğiz. Amatör haftası da bunun bir vesilesi. Kulüpler bizim her şeyimiz. Kulüp sayısı Kayseri'de yüksek seviyede, sporcu seviyesi de yüksek oranda. Ama biz hem kulüp hem de sporcu sayısını artırmaya çalışacağız. Çok daha başarılı işlere imza atacağız. Amatör Spor kulüplerimize teşekkür ediyor, İleride yaşayacağımız spor dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ise; "Amatör spora farkındalık oluşturmak amacıyla her sene Ekim ayının ilk haftasında düzenlemiş olduğumuz Amatör Spor haftası etkinliğine hoş geldiniz. Değerli sporcu kardeşlerim dünyamızı saran Covid belasından dolayı bu sezon etkinliklerinin çoğunluğu sekteye uğradı. Her şeyden önce sağlık diyoruz. Sağlık tedbirlerini yerine getirdiğimiz takdirde spor karşılaşmaları başlayacaktır. İnşallah biz millet olarak şehir olarak bu illetten bir an önce kurtuluruz. Çok daha güzel günlerde bir arada olmak dileği ile teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Amatör Spor Haftası Başladı
Amatör Spor Haftası Başladı
Amatör Spor Haftası Başladı

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası Başladı - Son Dakika Spor

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