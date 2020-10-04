Amatör Spor Haftası başlıyor - Son Dakika

Amatör Spor Haftası başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası, 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Amatör Spor Haftası başlıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası, 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Amatör Spor Haftası bu yıl, yaş gruplarına göre minik, küçük, yıldız, genç, büyük, veteran gruplarında il ve ilçe tertip komitelerince, Covid-19 salgını ile ilgili gerekli tedbirler  ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenecek temsili 3 branşta düzenlenecek.Amatör Spor Haftası'nda düzenlenecek olan faaliyetlerle farkındalık oluşturularak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcuların halka tanıtılması sağlanacak.Ayrıca, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilmesi, bu etkinlikler ile ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amaçlanıyor."BU ÖNEMLİ ORGANİZASYON, ÜLKE SPORUNUN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak hayata geçirdikleri bu önemli ve değerli organizasyonun, ülke sporunun gelişimine büyük katkı sağladığına işaret etti. Katılımcıları sporun güzellikleriyle buluşturan Amatör Spor Haftası'nı pandeminin gölgesinde olsa da bu yıl da coşkuyla kutlayacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olarak geleceğe yürüyüşünde büyük bir role sahip olan amatör sporun gelişimi adına önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu."SPOR YAPAN BİR TOPLUM OLARAK GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana gerek gençlik yatırımları, gerek sportif yatırımlar açısından önemli bir aşama kaydettiğini dile getirerek, 7'den 70'e herkesin bu tesisleri doldurmasını istedi. Bakan Kasapoğlu, "Bu tesisleri dolduracağız. Kadın, erkek, genç, yaşlı spor yapan bir ülke olacağız. 7'den 70'e günlük yaşamının bir kısmını sporla geçiren, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm toplumun spora erişimini sağlayacağız. Her branşta, her alanda hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak geleceğe birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

2013 yılı itibarıyla her yılın ekim ayının ikinci haftası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilerek il müdürlüklerince düzenlenen Amatör Spor Haftası'na, 2018 - 2019 sezonunda 46 branşta düzenlendi ve 86 bin 876 sporcu katıldı. 2019 - 2020 sezonunda ise 50 branşta düzenlenen Amatör Spor Haftası'na 109 bin 785 sporcu katıldı.


Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör Spor Haftası başlıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amatör Spor Haftası başlıyor - Son Dakika


Son Dakika

Sergen Yalçın'dan yönetime dikkat çeken gönderme: Transferi, yapanlara sorun 8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi         
19:17
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı         
17:47
Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı         
17:00
Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu         
15:59
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 19:42:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör Spor Haftası başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei