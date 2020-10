Amatör Spor Haftası başlıyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası, 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Amatör Spor Haftası bu yıl, yaş gruplarına göre minik, küçük, yıldız, genç, büyük, veteran gruplarında il ve ilçe tertip komitelerince, Covid-19 salgını ile ilgili gerekli tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenecek temsili 3 branşta düzenlenecek.Amatör Spor Haftası'nda düzenlenecek olan faaliyetlerle farkındalık oluşturularak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcuların halka tanıtılması sağlanacak.Ayrıca, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilmesi, bu etkinlikler ile ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amaçlanıyor."BU ÖNEMLİ ORGANİZASYON, ÜLKE SPORUNUN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak hayata geçirdikleri bu önemli ve değerli organizasyonun, ülke sporunun gelişimine büyük katkı sağladığına işaret etti. Katılımcıları sporun güzellikleriyle buluşturan Amatör Spor Haftası'nı pandeminin gölgesinde olsa da bu yıl da coşkuyla kutlayacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olarak geleceğe yürüyüşünde büyük bir role sahip olan amatör sporun gelişimi adına önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu."SPOR YAPAN BİR TOPLUM OLARAK GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana gerek gençlik yatırımları, gerek sportif yatırımlar açısından önemli bir aşama kaydettiğini dile getirerek, 7'den 70'e herkesin bu tesisleri doldurmasını istedi. Bakan Kasapoğlu, "Bu tesisleri dolduracağız. Kadın, erkek, genç, yaşlı spor yapan bir ülke olacağız. 7'den 70'e günlük yaşamının bir kısmını sporla geçiren, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm toplumun spora erişimini sağlayacağız. Her branşta, her alanda hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak geleceğe birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

2013 yılı itibarıyla her yılın ekim ayının ikinci haftası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilerek il müdürlüklerince düzenlenen Amatör Spor Haftası'na, 2018 - 2019 sezonunda 46 branşta düzenlendi ve 86 bin 876 sporcu katıldı. 2019 - 2020 sezonunda ise 50 branşta düzenlenen Amatör Spor Haftası'na 109 bin 785 sporcu katıldı.