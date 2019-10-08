Amatör Spor Haftası Bocce Müsabakaları ile başladı
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonunda yoğun bir katılımla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonunda yoğun bir katılımla başladı.
Talas Spor Salonunda 3 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda sporcular gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde yarışacak. - KAYSERİ
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