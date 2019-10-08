Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası Bocce Müsabakaları ile başladı
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası Bocce Müsabakaları ile başladı

Amatör Spor Haftası Bocce Müsabakaları ile başladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonunda yoğun bir katılımla başladı.

Amatör Spor Haftası Bocce Müsabakaları ile başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonunda yoğun bir katılımla başladı.


Talas Spor Salonunda 3 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda sporcular gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde yarışacak. - KAYSERİ

Talas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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