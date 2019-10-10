Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası devam ediyor
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Amatör Spor Haftası devam ediyor

16 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam ediyor.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam ediyor.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 7 Ekim Pazartesi günü kortej yürüyüşü ile başlayan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Gelibolu'da çeşitli sportif faaliyetler ile kutlanmaya devam ediyor.


Okçuluk gösterisi yapıldı


Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabaka düzenlenmesi, spora yönlendirilmesi genç ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için spora yönlendirme faaliyetleri adı altında Gelibolu Okçuluk Tesislerinde okçuluk gösterisi yapıldı.


Futsal gösteri maçları yapıldı


Çeşitli spor dallarında etkinlikler gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, dün Amatör Spor Haftası nedeniyle Kapalı Spor Salonunda liseler ve ortaokullar arasında futsal gösteri maçları düzenledi. Düzenlenen sportif etkinlikler hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm sporcular ve öğretmenlere teşekkür edilerek, "Fair Play ruhuyla ve performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan sporcularımızı kutlarız. Ayrıca, bu maçların düzenlenmesinde büyük emeği olan Gelibolu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Eren'e de teşekkür ederiz" denildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
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