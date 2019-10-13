Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası etkinliğinde futbol rüzgarı
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası etkinliğinde futbol rüzgarı

Amatör Spor Haftası etkinliğinde futbol rüzgarı

3 saat önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında futbol şenliği yapıldı.

Amatör Spor Haftası etkinliğinde futbol rüzgarı, System.String[]

Manisa Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında futbol şenliği yapıldı.


19 Mayıs Stadyumu'nda yoğun ilgiye sahne olan şenliğe 150 sporcu katıldı. 2009-2010-2011- 2012 doğumlu sporcuların yer aldığı futbol şenliğinde, anne ve babalar da çocuklarını yalnız bırakmadı. Amatör Spor Haftası'nda binlerce çocuk ve genci sporla buluşturduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bu yıl da hemen hemen her branşta amatör spor haftası etkinlikleri düzenledik. Futbol Şenliğimiz çok renkli geçti. Katılımdan memnun kaldık. Organizasyonda emeği olanlara teşekkür ediyorum. İlimizde altyapıya önem veren kulüplerimiz var. Kulüplerimizle koordineli çalışıyoruz. Geleceğin yeteneklerini çıkarma adına bol bol turnuvalar düzenliyoruz. Bu şenlikte amacımız, çocuklarımıza maç tecrübelerini yaşatmaktı. Bu açıdan çok faydalı bir organizasyon oldu. Bakanlığımızın öncülüğünde, Manisa Valiliğimizin koordinesinde sporu tabana yaymaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
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