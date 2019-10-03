Son Dakika Haberleri: Amatör Spor haftası etkinlikleri
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Amatör Spor haftası etkinlikleri

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Malatya'da başlıyor.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Malatya'da başlıyor.


7 Ekim Pazartesi Günü Saat 10: 00'da Kernek Meydanından başlayacak etkinlikler kapsamında Kanalboyu Caddesinden yürüyüş ile Atatürk Anıtı önüne geçilecek. Yapılacak etkinlikler ve sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması ve yeni bireylerin spora kazandırılması amaçlanıyor. - MALATYA

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
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