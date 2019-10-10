Son Dakika Haberleri: "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Güncel 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri

"Amatör Spor Haftası" etkinlikleri

19 dakika önce

Ağrı'da "Amatör Spor Haftası" etkinliklerle kutlanıyor.

Ağrı'da "Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası" etkinliklerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde kentte çeşitli branşlarda müsabakalar düzenleniyor.

Ağrı Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce badminton, güreş, atletizm, kurumlar arası voleybol, masa tenisi, basketbol, yüzme, judo, halter ve kort tenisi branşlarında düzenlenen yarışlarda, sporcular kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile antrenörler tarafından takdim edildi.

Etkinliklerin kentte 13 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi.

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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