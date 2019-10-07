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Son Dakika Güncel Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

1 saat önce

Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası etkinliklerinin başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, Kırıkkalelilerin spora karşı ilgilerinin olduğunu ve hiçbir ilde spora bu kadar heyecan olmadığını söyledi.

Burada 7'den 70'e herkesin spora gönül verdiğini ifade eden Sezer, "Bizim yapmak istediğimiz, devletin ve kurumların imkanlarıyla gençlerimizi ve sporcularımızı bir araya getirmek. İnşallah bu haftalar buna vesile olurlar. Son bir yılda hem okullarda hem cami derneklerinde hem de diğer alanlarda spor kulüplerimizin ve sporcularımızın artması bizleri sevindirmektedir." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan da hafta boyunca düzenlenecek faaliyetlerle amatör spor konusunda farkındalık oluşturularak, vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu ve çeşitli spor dallarının da tanıtımının yapıldığı tören, müzik dinletisiyle sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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