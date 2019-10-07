Erzurum'da, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamında Havuzbaşı'ndan başlayan kortej yürüyüşün katılan sporcular ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve dövizler eşliğinde etkinliklerin yapılacağı Yakutiye Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Fuat Taşkesenligil, gençleri sporun güzellikleri ile uluşturan ve fair play ruhuyla buluşturan Amatör Spor Haftasını heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Amatör Spor Haftası kapsamında gençlere sporun güzelliklerini sunduklarını anlatan Taşkesenligil, "Erzurum'da spor adına önemli atılımlar gerçekleştirmekteyiz. Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmasını ve onlara sağlıklı bir yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.

Program, judo, tekvando, kick boks, halter ve jimnastik branşlarındaki sporcuların gösterileri ile sona erdi.