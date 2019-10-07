Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

1 saat önce

Muğla'da Amatör Spor Haftası, kortej yürüyüşü ve herkes için spor etkinliğiyle başladı.

Muğla'da Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası, kortej yürüyüşü ve herkes için spor etkinliğiyle başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası etkinliklerinin başlaması dolayısıyla Muğla Valiliği önünde başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Stadyumu'nda sona erdi. Yürüyüş sonunda stadyumda farklı spor branşlarından sporcular gösteri müsabakaları yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaptığı açıklamada, haftayı il genelinde geniş bir katılımla kutladıklarını belirterek, birçok spor dalında müsabakalar yapılacağını ve sporun öneminin anlatılacağını söyledi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top da amaçlarının amatör sporun tüm kamuoyuna duyurulması, sporculara bildirilmesi ve lisanslı sporcu sayısını arttırmaya yönelik çalışma yapılması olduğunu kaydetti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Muğla Valiliği, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:11 Kaynak: AA
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