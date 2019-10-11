Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

1 saat önce

Erdek'te 'Amatör Spor Haftası' nedeniyle Gençlik Turnuvaları adıyla futbol turnuvası etkinliği düzenleniyor.

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Erdek'te 'Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası' nedeniyle Gençlik Turnuvaları adıyla futbol turnuvası etkinliği düzenleniyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri ülkemiz genelinde olduğu gibi Erdek'te de gerçekleştiriliyor.


Amatör Spor Haftası'nda Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdek İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Bengi Gençlik Turnuvaları adı altında Ortaokullar arası erkek ve kız futbol ile liseler arası düzenlenen futbol turnuvaları başladı.


Turnuvalara 7 ortaokul ile 4 lise katılıyor. Dereceye giren takımlara kupaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda takdim edileceği bildirilirken, Amatör Spor Haftası etkinlikleri Erdek Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün spor salonunda düzenlediği spor faaliyetleri ile devam ediyor. - BALIKESİR

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Futbol, Erdek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
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