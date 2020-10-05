Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2013'ten bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası başladı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığının 2013'ten bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası başladı.

5-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Amatör Spor Haftası'nın Ulus Atatürk Anıtı'nda düzenlenen açılış törenine, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, şube müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası, 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Atatürk Anıtı, Ankara, Ulus, Ekim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika Spor

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