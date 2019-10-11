Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor

Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Malatya'da tüm hızıyla devam ediyor.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Malatya'da tüm hızıyla devam ediyor.


Amatör Spor Haftası, sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda Malatya'da atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve futbol müsabakaları yapıldı. Cumartesi günü yapılacak masa tenisi, satranç, okçuluk, özel sporcular atletizm ve özel sporcular bowling müsabakalarından sonra 13 Ekim Pazar Günü Saat 11: 00 'da Merkez Spor Salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek. Programda ASKF tarafından yılın 'en'lerine plaket verilip kapanış töreni düzenlenecek. - MALATYA

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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