Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası etkinlikleri yapılıyor
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası etkinlikleri yapılıyor

Amatör Spor Haftası etkinlikleri yapılıyor

1 saat önce

Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

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Niğde'de Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.


Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanında toplanan protokol üyeleriyle sporcular, kortej yürüyüşü düzenledi.


5 Şubat Spor Salonu'nda devam programda, amatör sporcular, gösteri sundu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, yaptığı konuşmada, sporun, insanın hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirerek zararlı alışkanlıklardan koruyan bir araç olduğunu söyledi.


Sporun birleştirici bir gücünün de olduğuna dikkati çeken Ötgünlü, "İl Müdürlüğümüzün spor branşlarında bu gün itibari ile 28 bin 903 lisanslı sporcusu bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Niğde'de sporun hak ettiği yeri bulacağını, sporu yaşam tarzı haline getirmiş bir nesil yetiştirme çabası içerisinde olacağımızı belirtmek isterim. Amatör Spor Haftası münasebeti ile 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyor, hafta boyunca gerçekleştirilecek olan etkinliklerde beraber olmak ümidiyle bütün sporseverleri tesislerimize bekliyoruz" - NİĞDE

Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
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