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Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlanacak

41 dakika önce

Ağrı'da Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlanacak.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce her yaştan insanın spor yapması, düzenli fiziksel aktiviteler oluşturulmasını özendirmek, spora yeni bireyler kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında atletizm, yüzme, masa tenisi, judo, voleybol, basketbol, badminton, güreş branşlarında turnuvalar gerçekleştirilecek.

Pazartesi günü saat 10.00'da Halk Bankası önünden Abide Meydanına kadar sürecek kortej yürüyüşüyle başlayacak etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sporcuların çeşitli branşlarda gösterilerini sunmasıyla devam edecek.

Amatör Spor Haftası boyunca yapılan turnuvalarda ve yarışlarda başarı elde eden takım ve sporculara madalya verilecek. Kapanış programı ise 13 Ekim Pazar günü saat 17.00'de ASKF' de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Atletizm, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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