Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası

Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası

1 saat önce

Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar İl Birinciliği başladı.

Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası, System.String[]

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Havalı Silahlar İl Birinciliği düzenlendi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Atıcılık Poligonu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda sporcu katıldı. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
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