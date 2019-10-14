Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası
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Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar İl Birinciliği başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Havalı Silahlar İl Birinciliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Atıcılık Poligonu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda sporcu katıldı. - KAYSERİ
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