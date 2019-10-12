Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası kapanış programı düzenlendi
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası kapanış programı düzenlendi

Amatör Spor Haftası kapanış programı düzenlendi

19 dakika önce

Nevşehir'de Amatör spor Haftası etkinlikleri Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen program ile sona erdi.

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Nevşehir'de Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Haftası etkinlikleri Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen program ile sona erdi.


Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör spor Haftası etkinlikleri düzenlenen program ile sona erdi. Dama İbrahim Paşa Kapalı salonunda düzenlenen kapanış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken program Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçikler için okunan dualar ile devam etti.


Program daha sonra 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporculara plaket takdimi ile devam etti. Çeşitli branşlarda dereceler elde eden sporculara plaketlerini Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, ASKF Başkanı Mustafa Avcı ve ASK yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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