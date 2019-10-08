Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası müsabakaları
Son Dakika Güncel Amatör Spor Haftası müsabakaları

Amatör Spor Haftası müsabakaları

1 saat önce

Burdur'da Amatör Spor Haftası kapsamında atletizm müsabakaları yapıldı.

Amatör Spor Haftası müsabakaları, System.String[]

Burdur'da Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kapsamında atletizm müsabakaları yapıldı.

Gazi Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Yıldız Kızlar kategorisinde bin 500 metre koşuda Aslı Köle birinci, Büşra Altun ikinci, Edanur Gönen üçüncü ve Nisa Engin dördüncü oldu.


Erkekler de ise 2 bin metrede yapılan koşuda Ozan Öztürk birinci, Arda Şimşek ikinci, Mahmut Hidayet Özkan üçüncü ve Semih Bedri Özekinci dördüncü olurken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ödül töreninde sporculara ödülleri takdim edildi.

Büşra Altun, Atletizm, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MAKÜ'deki cinsel taciz girişimi iddiaları üzerine YÖK harekete geçti
Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi Kılıçdaroğlu, AK Partililerden süre istedi: 1 hafta sonra Türkiye'nin nasıl arpalığa dönüştürüldüğünü açıklayacağım Suriye'den asker çeken ABD'ye Rusya'dan tepki: Haberimiz yoktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası müsabakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]