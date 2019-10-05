Son Dakika Haberleri: 'Amatör Spor Haftası' sportif faaliyetleri başladı
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'Amatör Spor Haftası' sportif faaliyetleri başladı

28 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'Amatör Spor Haftası' dolayısıyla pazartesi günü kortej yürüyüşü düzenlenecek.

'Amatör Spor Haftası' sportif faaliyetleri başladı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası' dolayısıyla pazartesi günü kortej yürüyüşü düzenlenecek.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında sportif faaliyetler başladı.Bu kapsamda, Gelibolu Kapalı Spor Salonunda Geliboluspor U-14 ve U-16 kız takımları arasında dostluk maçı oynandı. Seyircilerin yoğun ilgisinin olduğu maçta U-16 takımı, U-14 takımını yenmeye başardı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Amatör Spor Haftasının çeşitli sportif etkinlikler ile coşkuyla kutlanmaya devam edeceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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