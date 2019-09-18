Amatör spor haftası tertip komitesi toplandı

Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası Tertip Komitesi, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun başkanlığında toplandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda, 3-13 Ekim Amatör Spor Haftası'nda yapılacak etkinlikler görüşüldü.

Uzun, burada yaptığı konuşmada, Amatör Spor Haftası ile sporu halkın geneline sevdirmenin amaçlandığını belirterek, "Hızla değişen ve gelişen dünyada sporun yeri ve önemi artmış, sporun kitlelere ulaştırılması daha da önem kazanmıştır. Bu anlamda sporun yaygınlaştırılması, bireylerin spora aktif katılımlarının sağlanması ve tüm halkın spor aktiviteleri ve organizasyonlara yönlendirilmesi devlet politikası haline gelmiştir. Sporun başlıca amacı keyif alarak kişinin enerjisini atması, sosyal ve kültürel anlamda aktiviteler gerçekleştirmesidir." dedi.

Toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şevket Sezer, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, beden eğitimi öğretmeni Kadir Bolat, sportif eğitim uzmanı Ali Şerif Akkaya katıldı.