Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftası yüzme yarışmaları gerçekleştirildi
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası yüzme yarışmaları gerçekleştirildi

Amatör Spor Haftası yüzme yarışmaları gerçekleştirildi

12 dakika önce

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yüzme müsabakaları gerçekleştirildi.

Amatör Spor Haftası yüzme yarışmaları gerçekleştirildi, System.String[]

Bilecik'te Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yüzme müsabakaları gerçekleştirildi.


Yüzme müsabakaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcular, sporcu veliler ve halkın katılımları ile Kapalı Yüzme Havuzunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olduğu yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, kurum antrenörleri ve sporcu veliler tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
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