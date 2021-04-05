Amatör spor kulübü lokaline kumar baskını; 25 kişiye 78 bin TL ceza - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, amatör spor kulübünün lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynayan 25 kişiye 78 bin 750 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları kapsamında, Huzur Mahallesi'ndeki amatör spor kulübünün lokalinde kumar oynandığı ihbarını aldı. Adrese yapılan baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye 78 bin 750 TL ceza uygulandı. İşletme sahibine ise 3 bin 930 TL ceza kesildi.