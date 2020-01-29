Amatör spor kulübünden depremzedelere anlamlı yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amatör spor kulübünden depremzedelere anlamlı yardım - Son Dakika

Amatör spor kulübünden depremzedelere anlamlı yardım

6 saat önce

Batman'da gençleri madde bağımlılığından kurtarmak amacıyla kurulan Çamlıtepe Spor Kulübü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere kıyafet yardımında bulundu.

Amatör spor kulübünden depremzedelere anlamlı yardım, System.String[]

Batman'da gençleri madde bağımlılığından kurtarmak amacıyla kurulan Çamlıtepe Spor Kulübü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere kıyafet yardımında bulundu.


Batman'da gençleri madde bağımlılığından kurtarmak amacıyla Çamlıtepe Spor Kulübü'nü kuran Siraç Demir, bu sefer de Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirten Çamlıtepe Kulüp Başkanı Demir, depremden zarar gören vatandaşların yanlarında olduğunu ve bundan dolayı da kulüp olarak kıyafet yardımında bulunduklarını açıkladı. Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Başkan Demir, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Batman Çamlıtepe Spor Kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. Bu süreçte küçükte olsa bu çorbada tuzumuzun olmasını istedik. Kulübümüzde top koşturan sporcularımızla birlikte depremzedelere ulaştırılmak üzere kıyafet desteğinde bulunduk" dedi. - BATMAN

Malatya, Elazığ, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu
Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:45:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör spor kulübünden depremzedelere anlamlı yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]