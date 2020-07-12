Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binası çalışmalarına başladı - Son Dakika

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binası çalışmalarına başladı

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Denizli ASKF) belli bir süre önce mülkiyetini aldığı binada tadilat çalışmalarına başladı.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Denizli ASKF) belli bir süre önce mülkiyetini aldığı binada tadilat çalışmalarına başladı. Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, "Amatör kulüplerimize daha iyi şartlarda hizmet vermek için binamızı en kısa sürede hazır hale getireceğiz" dedi.

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Denizli'deki amatör spor kulüplerini bir çatı altında toplayan Denizli ASKF, yeni hizmet binası ile ilgili önemli bir adım attı. Kent merkezinde Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi, İstiklal Caddesinde 204 metrekare alana sahip bina bir süre önce Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) mülkiyetine geçti. Alanın kullanım hakkı ise Denizli ASKF'ye verildi. TASKK kaynakları ile birlikte yönetim kurulu da katkı sağlaması ile alınan binada tadilat çalışmaları başlatıldı. İç dekorasyon çalışmaları yapılacak olan yeni binada toplantı salonu, personel çalışma odası, başkanlık makamı ve futbol il temsilcisi odası yer alacağı belirtildi. En yakın zamanda tamamlanması planlanan çalışmalardan sonra Denizli ASKF yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.


"En yakın zamanda amatör ailemizin yeni evini hizmete sunmayı planlıyoruz"


Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Denizli'de amatör spor kulüplerine daha iyi şartlarda hizmet verilmesi için çalıştıklarını söyledi. Çeşen, "Amatörlerimiz her şeyin en iyisine layık ve bu bilinçle çalışmalar yapıyoruz. Bir süre önce Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun destekleri ve yönetim kurulunun katkılarıyla Suluköprü'de bir daire satın almıştık. Tadilat çalışmamızı başlamayı planladığımız dönemde korona virüs ortaya çıktı. Yeni normal hayata geçişin olduğu bu günlerde tadilat çalışmamıza başladık. En yakın zamanda çalışmaları tamamlayarak amatör ailemizin yeni evini hizmete sunmayı planlıyoruz. Bu binanın alımında destek veren TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Denizli ASKF yönetim kurulu üyelerimiz ile tadilat için her türlü desteği sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ne amatör camiamız adına teşekkür ediyorum. Yeni binamızın amatör camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Pamukkale, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:54 Kaynak: İHA

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