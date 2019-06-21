Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Kulüpleri ve Taban Birlikleri Buluşması - Bakan Kasapoğlu
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Amatör Spor Kulüpleri ve Taban Birlikleri Buluşması - Bakan Kasapoğlu

55 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a birçok eser kazandırdığını ve bundan sonra da yeni eserler kazandıracaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a birçok eser kazandırdığını ve bundan sonra da yeni eserler kazandıracaklarını söyledi.
Amatör Spor Kulüpleri ve Taban Birlikleri Buluşması - Bakan Kasapoğlu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:39 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Mehmet Kasapoğlu, Binali Yıldırım, Güncel
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