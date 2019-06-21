Amatör Spor Kulüpleri ve Taban Birlikleri Buluşması - Bakan Kasapoğlu
55 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a birçok eser kazandırdığını ve bundan sonra da yeni eserler kazandıracaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın İstanbul'a birçok eser kazandırdığını ve bundan sonra da yeni eserler kazandıracaklarını söyledi.
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