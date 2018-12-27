Amatör Spor Kulüplerinden Başkan Memiş'e Ziyaret
1 saat önce
Bayburt'ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.
Bayburt
'ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri Belediye Başkanı Mete
Memiş'i makamında ziyaret ettiler.
Aydıntepespor, Arpalıspor, Konursuspor, Çatıksuspor, Mutluspor, Bayburtspor ve Kurtuluşspor yöneticilerinin katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Memiş takımlara başarı temennisinde bulundu.
Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür eden amatör spor kulübü yöneticileri ise amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim ettiler. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:27 Kaynak: İHA
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