Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Kulüplerinden Başkan Memiş'e Ziyaret

Amatör Spor Kulüplerinden Başkan Memiş'e Ziyaret

1 saat önce

Bayburt'ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Amatör Spor Kulüplerinden Başkan Memiş'e Ziyaret, System.String[]
Bayburt'ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Aydıntepespor, Arpalıspor, Konursuspor, Çatıksuspor, Mutluspor, Bayburtspor ve Kurtuluşspor yöneticilerinin katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Memiş takımlara başarı temennisinde bulundu.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür eden amatör spor kulübü yöneticileri ise amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim ettiler. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:27 Kaynak: İHA

Ahmet Mete, Bayburt, Güncel
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