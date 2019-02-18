Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Kulüplerinden Başkan Uysal'a Plaket

Amatör Spor Kulüplerinden Başkan Uysal'a Plaket

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Amatör Spor Kulüplerinden Başkan Uysal'a Plaket, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ederek teşekkür ziyaretinde bulundu. Spor Kulüpleri amatör futbola katkılarından dolayı Başkan Uysal'a teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, "5 yıl boyunca sporu yürekten seven biri olarak, imkanlarımız ölçüsünde ilçemizde sporun ve futbolun gelişmesi adına spor kulüplerimize destek olma gayretinde olduk." dedi. Son 5 yılda malzeme yardımı, ilçe dışında yapılan müsabakaları için araç tahsisleri, lige katılım payları ve son olarak da meclis kararı doğrultusunda yapılan maddi destek ile spor kulüplerinin yanında olduklarını belirten Başkan Uysal, "Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Dün, bugün olduğu gibi, her zaman spor kulüplerimizin yanında olacağız." dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:13 Kaynak: İHA

Spor
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