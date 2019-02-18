Amatör Spor Kulüplerinden Başkan Uysal'a Plaket
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
'ı ziyaret etti.
Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri, Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ederek teşekkür ziyaretinde bulundu. Spor Kulüpleri amatör futbola katkılarından dolayı Başkan Uysal'a teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, "5 yıl boyunca sporu yürekten seven biri olarak, imkanlarımız ölçüsünde ilçemizde sporun ve futbolun gelişmesi adına spor kulüplerimize destek olma gayretinde olduk." dedi. Son 5 yılda malzeme yardımı, ilçe dışında yapılan müsabakaları için araç tahsisleri, lige katılım payları ve son olarak da meclis kararı doğrultusunda yapılan maddi destek ile spor kulüplerinin yanında olduklarını belirten Başkan Uysal, "Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Dün, bugün olduğu gibi, her zaman spor kulüplerimizin yanında olacağız." dedi.
Ziyaret toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:13 Kaynak: İHA
Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki
CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi
Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak