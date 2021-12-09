Yüreğir Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika

Yüreğir Belediyesince amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, malzeme desteği töreninde, sporu toplumun her kesiminde

hayatın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Katkılarının sadece futbolla sınırlı olmadığını dile getiren Kocaispir, "Göreve geldiğimiz andan itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın sporla buluşması noktasında büyük bir çaba içerisinde olduk, olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar gerek nakdi yardımlar, gerek malzeme destekleriyle ilgili üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Her zaman sizlerin gözü, kulağı, sesi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ahmet Bozan da destek için Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e teşekkür etti.