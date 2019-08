Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki amatör spor kulüplerinin çalışma şartlarını iyileştirerek geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.Başkan Dündar, Osmangazi'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yönetici, teknik kadro ve sporcularını ağırladı. Osmangazi Kulüpler Birliği'nin öncülüğünde Soğanlı Kültür Merkezi'nde bir araya gelen kulüp temsilcileri, geçtiğimiz yıl kazandıkları kupaları da yanlarında getirerek sevinçlerini Başkan Dündar ile paylaştı. Kulüp yöneticilerini ve sporcuları tek tek tebrik eden Dündar, harcanan emeklerin neticesinde elde edilen başarıların gurur verici olduğunu belirtti.Osmangazi olarak büyük bir ilçe olduklarının altını çizen Başkan Dündar, "Ne mutlu bize ki, okullarımız, camilerimiz ve spor kulüplerimizin sayısı çok fazla. Çünkü, bunlar ne kadar çok olursa geleceğimiz de o kadar aydınlıktır" dedi. Gençlerin spor yaparak bir arada olmasının önemine dikkat çeken Dündar, "Her mahallemizde bir kulübümüz var. Kulüp başkanı ve yöneticilerimizden Allah razı olsun. Çünkü en zor işi onlar yapıyor. Kulüplerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek adına bizler de imkanlar dahilinde destek oluyoruz. Kulüplerimizin çalışma koşullarını iyileştirerek hem gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına, hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Kulüplere tam destekİlçeye kazandırdıkları spor tesislerinden gençlerin faydalandığını ifade eden Dündar, "Bunun yanı sıra her yıl kulüplerimize malzeme ve ulaşım desteği veriyoruz. Bu desteklerin karşılığını da bu kupalarla görüyoruz. Bütün kulüplerimizi, yönetici, teknik kadro ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah, gençlerimiz bu sportif başarıları ve gayreti okul hayatlarında da sürdürüp, hem sporcu olarak hem de eğitim anlamında en iyi şekilde yetişir. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz" dedi.Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Zafer Akman da ilçedeki spor kulüplerinin her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, "Osmangazi'de 2018-2019 sezonunda tüm gruplarda kupa kazanan takımlarımız bir araya geldik. Kulüplerimizde çok büyük emeği olan Başkanımız Mustafa Dündar ile kupa sevincimizi paylaşıyoruz. Verdiği desteklerden dolayı bütün kulüpler adına kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.Yeni Karaman Spor Kulübü Başkan Ahmet Eren, 1990 yılından beri yöneticilik yaptığını anlatarak, "Son 15-16 yıldır belediyelerimizin spor kulüplerimize verdiği desteğin yüzde 10'u daha önce verilseydi, Türkiye'de kulüpler ve tesisleşme noktasında büyük bir çığır açardık. Bizlere bu hizmetleri veren Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Başkan Dündar, kulüp temsilcileri ve sporculara kupalarını teslim ederken, yeni sezonda başarı sözü aldı. - BURSA