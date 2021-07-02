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Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği - Son Dakika

Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği

02.07.2021 13:27
Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptı. Amatör spor kulüplerinin yöneticilerine malzemeleri teslim eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, imkanlar doğrultusunda spor kulüplerine destek vermeye ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçedeki 45 amatör spor kulübüne malzeme dağıttı. Altınova Spor Kulübü'nde düzenlenen tören ile amatör spor kulüplerinin yöneticilerine içerisinde eşofman takımı, forma, eldiven ve tekmelikten oluşan destek paketlerini teslim eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak hayatın her alanında yatırımlar yapıyoruz. Spordan kültür sanata, ulaşımdan eğitime, kentsel dönüşümden tarihi mirasın korunup yaşatılmasına kadar birçok alanda çok ciddi ve büyük işler ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu vergilerin her kuruşunu yine vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz. Bütçemizi en en verimli şekilde kullanarak yatırım ve hizmete dönüştürüyoruz" dedi.

Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için spor alanında ciddi yatırımlar ve hizmetler ortaya koyduklarına dikkat çeken Başkan Dündar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana farklı branşlarda ulusal ve uluslararası sporcu yetiştirecek kapasitede 42 yeni spor tesisini Osmangazi'mize kazandırdık. Şu anda 69 spor tesisimiz var. Bu spor tesislerinin sadece bakımı bile başlı başına bir iştir. Osmangazi Belediyespor'dan olimpiyat şampiyonu sporcumuz çıktı. Tesisler inşa edip, spora ve sporcuya verdiğimiz destekler sayesinde oluyor bu başarılar. Farklı branşlarda sporcular yetişmesini sağlamak adına tesislerimizi çeşitlendiriyoruz. Tenise gönül veren gençlerimiz için Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi'ni inşa ettik. Atletizmde Türkiye'nin en büyük ve en modern tesisi olan Osmangazi Atletizm Salonu'nu kentimize kazandırdık. Ülkemizin atletizm branşındaki geleceği bu tesisimizde şekillenecek. Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisi'nin yanı sıra İlk uluslararası standartlardaki kaykay pistini de inşa ettik" diye konuştu.

Tesisleşmenin yanı sıra binlerce genci sporla buluşturduklarına da vurgu yapan Dündar, "Pandemi öncesinde her yıl 250 bin öğrencimizin tatil dönemini spor yaparak geçirmelerini sağladık. Normalleşme dönemiyle birlikte yaz spor okullarını yeniden açacağız. 34 branşta hizmet veren Osmangazi Belediyespor Kulübümüz, 198 milli sporcu yetiştirdi. 3 bin 62 lisanslı sporcusu ile Türkiye, Avrupa ve Dünya çapında başarılara imza atan kulübümüzde 1 Olimpiyat, 3 Dünya, 76 Avrupa ve 570 Türkiye Şampiyonu yetişti. Bundan sonraki süreçte de gerek tesisler inşa ederek, gerekse malzeme yardımı ile spor kulüplerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Spor kulüplerimizin maçlara giderken ulaşım konusunda da destek oluyoruz. Bugün 45 amatör spor kulübümüze malzemelerimiz veriyoruz. Yeni sezonda sporcularımıza ve yöneticilerimize başarılar diliyorum" dedi.

"Bir ilke daha imza atıyoruz"

Osmangazi Belediyesi olarak spor alanında Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiklerinin bilgisini veren Başkan Dündar, "İnkaya'da 43 hektarlık alanda yeni bir spor, eğlence ve aktivite merkezi oluşturmak için çalışmalara başladık. Bisiklet parkuru, tepe iniş parkuru, macera parkuru, çocuk bisiklet eğitim pisti, yürüyüş parkuru, masal yeri gibi bölümlerin yer alacağı İnkaya Doğa Sporları Parkı, doğal bir ortamda ekstrem sporların yapıldığı önemli bir tesis olacak. Bu tesisi ilçemize kazandırmak için çalışmalara başladık. Etap etap bu tesisimizi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç da, yaptığı konuşmada dünya şehri Bursa'nın spor alanında da marka olması maksadıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, bu seviyeye ulaşmak adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın her zaman kendilerine destek olduğunu söyledi.

Futbol İl Temsilcisi Mustafa Beşen ise Bursa'da yılda 9 bin karşılaşma oynandığını ve bu karşılaşmaların büyük bölümünün de Osmangazi'de yapıldığına dikkat çekerek, "Mustafa Dündar Başkanımızın tesisleşme konusunda Osmangazi'ye çok büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz. Ben sportif anlamda Bursa'nın futbolda çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız örnek tesisler inşa ediyor. Bu tesisler Osmangazi Belediyesi'nin spora ve sporcuya ne kadar çok önem verdiğini ortaya koyuyor. Amatör spor kulüplerine yardımlarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Osmangazi Amatör Kulüpler Birliği başkanı Zafer Akman ise yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediyemiz amatör spor kulüplerimize her zaman destek oluyor. Birçok kulübümüzün deplasman araçlarını tahsis ediyor, malzeme yardımı yapıyor ve tesisler inşa ediyor. Bu yardım ve desteklerin süreceğinden hiç şüphe duymuyoruz. Başkanımız bir dediğimizi iki etmiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar, kulüp temsilcileri ve sporculara malzemeleri teslim ederken, forma, eşofman ve diğer malzemeleri alan genç sporcular büyük mutluluk yaşadı. - BURSA

Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği
Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği
Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği - Son Dakika Spor


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