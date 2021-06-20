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Amatör Spora 2 Yılda 100 Milyonluk Destek - Son Dakika

Amatör Spora 2 Yılda 100 Milyonluk Destek

20.06.2021 22:04
Amatör Spora 2 Yılda 100 Milyonluk Destek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin 12 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüplerini ve sporcuları antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzemelerle destekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin 12 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüplerini ve sporcuları antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzemelerle destekliyor. Basketboldan jimnastiğe, masa tenisinden bocce sporuna kadar geniş yelpazede amatör spor kulüplerine tesis, nakdi ve malzeme yardımında bulundu.

GENÇLERİ VE SPORU ÖNEMSEYEN BAŞKAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporculara verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde sporun Kocaeli'nde daha üst seviyeye çıkması ve herkesin spor yapabilmesini sağlamak amacıyla amatör spor kulüpleri destekleniyor. Bu kapsamda kentin 12 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüplerine malzeme desteği veriyor.

SPOR KENTİ KOCAELİ

Amatör sporcuların artması, kulüplerin güçlenmesi ve sporda Kocaeli'nde elde edilen başarıların artması hedefiyle engelli spor kulüplerinin de yer aldığı amatör spor kulüplerine malzeme desteği sürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ev sahipliğini yaptığı program Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı, Kocaelispor Eski Futbolcusu Kaan Dobra, Milli Sporcular Tuba Yakan, Gülsen Demirtürk, Berfin Altun, Eray Şamdan ve spor kulübü yöneticileri katılım gösterdi.

"BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDAYDI"

Büyükşehir Belediyesinin her zaman desteğini gördüklerini ifade eden ASKF Başkanı Murat Aydın; "Amatör ruhun yaşaması için büyük bir mücadele ediyoruz. Bu mücadele için desteklere ihtiyacımız var. 15 ay önce ortaya çıkan pandemi nedeniyle tüm sportif faaliyetler durduruldu. Zor bir süreçten geçtik. Tüm etkinlikler durdu. 15 aylık süreç içerisinde tüm spor kulüpleri faaliyetlerini yürütmeye çalıştılar. Bu dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteklerini gördük. Başkan Büyükakın'ın "gerekirse tüm bütçemizi halkımıza ayırırız" demesi bizim için önemliydi. Başkan Büyükakın'la bir araya geldik ve destek istedik. İkiletmeden istediğimizi gerçekleştirdi. Bugün gerçekleştirilen destek bizim için bir nefes, amatör spor kulüpleri içinse nefesten ötedir. Bununla birlikte Kocaeli'nde bir ilk gerçekleştiriliyor. Tüm spor kulüplerini kucaklayacak şekilde bir yardım yapılıyor" açıklamasında bulundu.

AMATÖRE 2 YILDA 100 MİLYON TL'LİK DESTEK

Sporun her dalını desteklediklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Biz her zaman sporcunun yanında olan bir belediye olduk. Bu kapsamda amatöre yatırım, geleceğe yatırımdır anlayışıyla kulüplerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bugün 457 spor kulübümüze 3 Milyon 210 Bin TL nakdi yardımda bulunacağız. Böylece 2 yılda amatör spor kulüplerine tesis yapımları, ayni ve nakdi yardımlarla toplamda 100 Milyon TL destek sağlamış oluyoruz. " dedi.

"KOCAELİ SPORUN BAŞKENTİ OLACAK"

Amatör spor kulüplerine sadece malzeme verilmediğini ifade eden Başkan Büyükakın; "Amatör spor kulüplerinin faydalandığı yapımı tamamlanmış tesis sayımız 22, halen yapımı devam eden tesis sayısı ise 7'dir. 2021 yılı itibariyle amatör spor kulüplerinin faydalanacağı yapımı devam eden projelerin maliyetinin toplamı ise 51 Milyon 518 Bin TL'dir. Yaptığımız tesislerden spor okulları öğrencileri ve amatör spor kulüpleri sporcuları olmak üzere yıllık yaklaşık 130 bin sporcu faydalanıyor. Kocaeli, spor alanında özellikle de tesisleşmede son yıllarda büyük aşama kaydetti. Bir hayalim var. Kocaeli Sanayinin Başkenti. Ama ben sporun başkenti olmasını istiyorum. Siz ne isterseniz ben vermeye hazırım. Ama bu hedefimizi birliktelik içerisinde gerçekleştirmeliyiz. Bu başarıya ortak bir akılla yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

"7'DEN 70'E HERKES SPOR YAPIYOR"

Kocaeli'nin sporcu dostu bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükakın; "Hayata geçirdiğimiz spor salonları, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları, doğa yürüyüş alanları, okullarımızın bahçelerine kurduğumuz basketbol ve voleybol sahaları, park ve bahçelere koyduğumuz binlerce spor aletiyle Kocaeli'de 7'den 70'e herkesin spora erişimizi sağlamış durumdayız. Şehrimizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek, madalya kazanan ve kazanacak gençlerimiz buradan amatör spor kulüplerimizin arasından çıkacak. Bu amaçla başarılı sporcularımızın emeklerini zayi etmemek, yeni başarılı sporcuların yetişmesi için de amatör spor kulüplerimize destek veriyoruz. Bu başarılarda emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın, konuşmasının sonunda etkinlikte yer alan Milli Sporculara hediye takdim etti.

457 SPOR KULUBÜNE NAKDİ VE MALZEME DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 12 ilçede faaliyet gösteren 170 Futbol Kulübü, 54 Salon Sporları Kulübü, 53 Uzak Doğu Spor Kulübü, 42 Su Sporları Kulüpleri olmak üzere toplam 457 spor kulübüne 3 Milyon 210 Bin TL nakdi yardım. Futbol, voleybol, basketbol, bocce, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, güreş ve su sporları olmak üzere kocaeli amatör spor kulüplerinin faaliyet gösterdiği tüm branşlara malzeme desteği verildi.

TESİSLER AMATÖR SPORCULARIN HİZMETİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine sağladığı malzeme desteği önümüzdeki yılda da devam edecek. Büyükşehir malzeme desteğinin yanı sıra stat, saha ve spor tesislerini de kulüplerin hizmetine sunarak amatör spora ve sporculara destek oluyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm spor tesisleri, kulüplerin kullanımına sunularak hem antrenmanlar hem de müsabakalar için önemli bir altyapı desteği sağlanıyor.

Amatör Spora 2 Yılda 100 Milyonluk Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Türk Lirası, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Amatör Spora 2 Yılda 100 Milyonluk Destek - Son Dakika


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