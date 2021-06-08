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Amatör spora pandemi desteği - Son Dakika

Amatör spora pandemi desteği

08.06.2021 10:14
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Altındağ Belediyesi, amatör spor kulüplerine 2 bin 500 TL yardım yapacak.

Altındağ Belediyesi, amatör spor kulüplerine 2 bin 500 TL yardım yapacak.

Altındağ Belediye Meclisi'nde alınan kararla amatör kulüplere pandemi desteği verilecek. Pandemi döneminde faaliyette bulunamayan ve maddi kayıplar yaşayan amatör spor kulüplerine, 2 bin 500 TL nakdi destekte bulunulacak. Nakdi destekten Altındağ'da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri faydalanabilecek.

"Daima yanlarındayız"

Amatör spor kulüplerinin her anlamda desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Amatör spor kulüplerimiz sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstleniyor. Halkımızın spor yapmasında en büyük yardımcımız amatör spor kulüplerimiz. Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı olan kuruluşlar. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi anlamında da çok önemli. Bu nedenle kendilerine böyle bir destekte bulunma kararı aldık. Amatör spor kulüplerinin ayakta kalması ve faaliyetlerine pandemi öncesinde olduğu gibi devam etmesi için her zaman destek olacağız. Sporun ve sporcuların daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Amatör spora pandemi desteği
Amatör spora pandemi desteği
Amatör spora pandemi desteği
Amatör spora pandemi desteği
Amatör spora pandemi desteği

Altındağ Belediyesi, Türk Lirası, Altındağ, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör spora pandemi desteği - Son Dakika Spor


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