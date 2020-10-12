Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor tesislerinde "Amatör Spor Haftası" coşkusu yaşandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen etkinlikler çerçevesinde belediye bünyesinde farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcularla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılından bu yana ülke genelinde amatör spor dallarında faaliyet gösteren on binlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen "Amatör Spor Haftası", Şehitkamil Belediyesine bağlı spor tesislerinde de coşkuyla kutlandı. Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumu Futbol Akademisi ve İbrahimli Spor Merkezinde düzenlenen programlarda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil sahaların usta kramponları ve potanın dev adamlarıyla bir araya geldi. Teknik adamlardan branşa özgü gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Fadıloğlu, genç sporcularla program süresi boyunca yakından ilgilendi.

Türk sporuna kazandırdığı nitelikli spor tesisleri, federasyonlar tarafından düzenlenen faaliyetlere verdiği büyük destekler, kulüp ve okul takımlarına yaptığı spor malzemeleri yardımlarıyla amatör spora büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, akademi ve spor okulu modeliyle de sporcu havuzunu her geçen gün büyütüyor. Pandemi nedeniyle çalışmaların alınan tedbirler çerçevesinde yürütüldüğü spor kulübü çalışmalarında ise müsabık sporcular, takım antrenmanlarının yanı sıra mevki ihtiyaçlarına özgü eğitimlere katılıyorlar.

Amatör ruhla profesyonel çalışmalar yapılıyor

5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde katıldığı programların ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tüm tesislerde amatör ruhla profesyonel çalışmaların gerçekleştirildiğini kaydetti. Tüm kulüplere ve sporculara başarılar dileyen Fadıloğlu, "Tüm spor camiasının Amatör Spor Haftasını yürekten kutluyorum. Amatör branşlarla ilgili düzenlenen etkinlikler çerçevesinde belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren futbol akademisi ve farklı branşlarda çalışmaların gerçekleştirildiği spor kulübü faaliyetlerini ziyaret etme fırsatını elde ettim. Teknik ekiplerimizin yeni normal süreçte büyük bir titizlikle planladıkları çalışmalar, sporcularımızın alanlarında önemli bir mesafe kat etmelerini sağlamış. Sporcu yetiştirme süreci, mevki planlaması ve sporcuların kariyer planlamasının yapılması konusunda gerçekleştirilen değerli çalışmalar var. İlimiz genelindeki amatör spor faaliyetlerinin daha da iyi bir noktaya gelebilmesi adına kurumlar arası iş birliği çerçevesinde büyük gayretler gösteriliyor. Tüm sporcularımıza ve kulüplerimize faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP