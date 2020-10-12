Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor - Son Dakika

Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor

12.10.2020 12:26
Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor tesislerinde "Amatör Spor Haftası" coşkusu yaşandı.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor tesislerinde "Amatör Spor Haftası" coşkusu yaşandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen etkinlikler çerçevesinde belediye bünyesinde farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcularla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılından bu yana ülke genelinde amatör spor dallarında faaliyet gösteren on binlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen "Amatör Spor Haftası", Şehitkamil Belediyesine bağlı spor tesislerinde de coşkuyla kutlandı. Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumu Futbol Akademisi ve İbrahimli Spor Merkezinde düzenlenen programlarda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil sahaların usta kramponları ve potanın dev adamlarıyla bir araya geldi. Teknik adamlardan branşa özgü gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Fadıloğlu, genç sporcularla program süresi boyunca yakından ilgilendi.

Türk sporuna kazandırdığı nitelikli spor tesisleri, federasyonlar tarafından düzenlenen faaliyetlere verdiği büyük destekler, kulüp ve okul takımlarına yaptığı spor malzemeleri yardımlarıyla amatör spora büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, akademi ve spor okulu modeliyle de sporcu havuzunu her geçen gün büyütüyor. Pandemi nedeniyle çalışmaların alınan tedbirler çerçevesinde yürütüldüğü spor kulübü çalışmalarında ise müsabık sporcular, takım antrenmanlarının yanı sıra mevki ihtiyaçlarına özgü eğitimlere katılıyorlar.

Amatör ruhla profesyonel çalışmalar yapılıyor

5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde katıldığı programların ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tüm tesislerde amatör ruhla profesyonel çalışmaların gerçekleştirildiğini kaydetti. Tüm kulüplere ve sporculara başarılar dileyen Fadıloğlu, "Tüm spor camiasının Amatör Spor Haftasını yürekten kutluyorum. Amatör branşlarla ilgili düzenlenen etkinlikler çerçevesinde belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren futbol akademisi ve farklı branşlarda çalışmaların gerçekleştirildiği spor kulübü faaliyetlerini ziyaret etme fırsatını elde ettim. Teknik ekiplerimizin yeni normal süreçte büyük bir titizlikle planladıkları çalışmalar, sporcularımızın alanlarında önemli bir mesafe kat etmelerini sağlamış. Sporcu yetiştirme süreci, mevki planlaması ve sporcuların kariyer planlamasının yapılması konusunda gerçekleştirilen değerli çalışmalar var. İlimiz genelindeki amatör spor faaliyetlerinin daha da iyi bir noktaya gelebilmesi adına kurumlar arası iş birliği çerçevesinde büyük gayretler gösteriliyor. Tüm sporcularımıza ve kulüplerimize faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor
Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor
Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor
Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor

Şehitkamil, Sporcu, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum "İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek         
09:31
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 12:47:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei