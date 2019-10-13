Amatör sporculara kupa ve madalyaları verildi

Malatya'da, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

"Amatör Spor Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Merkez Kapalı Spor Salonu'nda tertiplenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Dağdelen, 07-13 Ekim tarihleri arasından kutlanan "Amatör Spor Haftası" kapsamında derece giren sporcuları tebrik etti.

Dağdelen, hafta kapsamında düzenlenen sportif faaliyetlerle gençlerin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasının amaçlandığını anlatarak, yarışmalarda gençlerin müsabaka tecrübesini de yaşama fırsatı elde ettiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Dağdelen ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, satranç, okçuluk, özel sporcular atletizm ve özel sporcular bowling müsabakalarında derece girenlere madalyaları ile kupalarını verdi.