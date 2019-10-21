Son Dakika Haberleri: Amatör takım asker ve polise moral vermek için futbol maçında bulaşacak
Son Dakika Spor Amatör takım asker ve polise moral vermek için futbol maçında bulaşacak

Amatör takım asker ve polise moral vermek için futbol maçında bulaşacak

1 saat önce

Amatör Küme takımlarından Karadonspor, Barış Pınarı harekatına destek vermek amacıyla asker ve polislerden oluşan karma takımla maç yapacak.

Amatör takım asker ve polise moral vermek için futbol maçında bulaşacak, System.String[]

Amatör Küme takımlarından Karadonspor, Barış Pınarı harekatına destek vermek amacıyla asker ve polislerden oluşan karma takımla maç yapacak.


2.Amatör Küme takımlarından Karadonspor,Barış Pınarı harekatına moral vermek amacıyla, askerler ve polislerden oluşan takımla maç yapacak. Fair play içerisinde geçmesi planlanan karşılaşma 23 Ekim'de saat 14: 00'da Karadon sahasında oynanacak. Nefes kesecek olan bu karşılaşmaya Karadon halkınında ilgi göstermesi bekleniyor.


Karadonspor Kulüp Başkani Ali Kemal Ofluoğlu,"Karadonspor camiasi olarak amacımız Barış Pınarı harekatına destek vermek.Bunun içinde böyle bir maç düzenledik. Bu güzel karşılaşmaya herkesi bekliyoruz. Güzel bir maç olacak. "dedi - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen... Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:54:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör takım asker ve polise moral vermek için futbol maçında bulaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]