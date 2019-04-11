Son Dakika Haberleri: Amatör Takımın Binasına Hırsızlar Girdi

Amatör Takımın Binasına Hırsızlar Girdi

1 saat önce

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele veren Büyükyoncalıspor'un kulüp binası soyuldu.

Amatör Takımın Binasına Hırsızlar Girdi, System.String[]
Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele veren Büyükyoncalıspor'un kulüp binası soyuldu. Duruma tepki gösteren Kulüp Başkanı Yalçın Özçevik, "İşte sizin gibi karaktersiz, vatanına milletine faydası olmayan, Allah korkusu olmayan insanlar olmasın diye bizler mücadele veriyoruz" dedi.

İddiaya göre geçtiğimiz gece Büyükyoncalıspor kulüp binasına giren kimliği belirsiz hırsızlar, binayı altüst ederek para veya değerli eşya aradı. Malzeme odasına ve toplantı salonuna giren hırsızlar, futbolcuların lisanslarının bulunduğu dolabı kırdı. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş soyguncular, forma, şort, idman araçlarını ve futbol topları gibi araç gereçleri de çaldı.

Sabah kulübe gelince soyulduklarını fark eden Büyükyoncalıspor Kulüp Başkanı Yalçın Özçevik, sert bir dille duruma tepki gösterdi.

"Yazıktır günahtır"

Olayı sosyal medya hesabında duyuran Büyükyoncalıspor Kulüp Başkanı Yalçın Özçevik, "Zor şartlarda bu çocuklara spor yaptırmaya çalışıyoruz, siz gelip kulübü soyuyorsunuz ve toplarına kadar her şeyi çalıyorsunuz. İşte sizin gibi karaktersiz, vatanına milletine faydası olmayan Allah korkusu olmayan insanlar olmasın diye bizler mücadele veriyoruz. Sizleri Allah'a havale ediyorum. Yetkililere bir an önce Büyükyoncalı karakol işini halletmelerini gerektiğini hatırlatıyorum. Artık yeter herkesin malı çalınıyor, yılardır ve giden gidiyor. Yazıktır günahtır" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:04 Kaynak: İHA
Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı Rizeli Gencin Keçi ile Ekmek Kavgası Sosyal Medyada İlgi Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:05:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör Takımın Binasına Hırsızlar Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]