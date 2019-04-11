Amatör Takımın Binasına Hırsızlar Girdi

Tekirdağ
Süper Amatör Lig'de mücadele veren Büyükyoncalıspor'un kulüp binası soyuldu. Duruma tepki gösteren Kulüp Başkanı Yalçın Özçevik, "İşte sizin gibi karaktersiz, vatanına milletine faydası olmayan, Allah korkusu olmayan insanlar olmasın diye bizler mücadele veriyoruz" dedi.
İddiaya göre geçtiğimiz gece Büyükyoncalıspor kulüp binasına giren kimliği belirsiz hırsızlar, binayı altüst ederek para veya değerli eşya aradı. Malzeme odasına ve toplantı salonuna giren hırsızlar, futbolcuların lisanslarının bulunduğu dolabı kırdı. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş soyguncular, forma, şort, idman araçlarını ve futbol topları gibi araç gereçleri de çaldı. Sabah
kulübe gelince soyulduklarını fark eden Büyükyoncalıspor Kulüp Başkanı Yalçın Özçevik, sert bir dille duruma tepki gösterdi.
"Yazıktır günahtır"
Olayı sosyal medya hesabında duyuran Büyükyoncalıspor Kulüp Başkanı Yalçın Özçevik, "Zor şartlarda bu çocuklara spor yaptırmaya çalışıyoruz, siz gelip kulübü soyuyorsunuz ve toplarına kadar her şeyi çalıyorsunuz. İşte sizin gibi karaktersiz, vatanına milletine faydası olmayan Allah korkusu olmayan insanlar olmasın diye bizler mücadele veriyoruz. Sizleri Allah'a havale ediyorum. Yetkililere bir an önce Büyükyoncalı karakol işini halletmelerini gerektiğini hatırlatıyorum. Artık yeter herkesin malı çalınıyor, yılardır ve giden gidiyor. Yazıktır günahtır" dedi. - TEKİRDAĞ