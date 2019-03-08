Amatör Takımlara Uyarı
39 dakika önce
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yaptığı açıklama ile antrenörlük sözleşmesi yapmayan kulüpleri uyardı.
Kayseri
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yaptığı açıklama ile antrenörlük sözleşmesi yapmayan kulüpleri uyardı. Sözleşme yapmayan kulüpleri puan silme ve ligden ihraç cezalarının beklediği hatırlatıldı.
2018-2019 Cuma Uluçay 2. Amatör Küme'de 4 grupta mücadele eden 30 takım içerisinden 11 kulübün ligde 3 haftanın geride kalmasına rağmen henüz antrenörlük sözleşmelerinin imzalanmaması üzerine ASKF tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sözleşme yapmayan takımların 15 Mart itibariyle çıktıkları müsabakalardan hükmen mağlup sayılacağı ve sonra ki haftalarda ise ligden ihraç edileceği açıklandı. TFF
tarafından sezon başında yayınlanan Amatör Futbol
Liglerinde uygulanacak esaslar kitapçığında ilgili 3 Bölüm 12 Maddi ise şöyle: "Amatör takımlar müsabakalar başladıktan sonra (2) haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise İl Temsilciliği bu kulüpleri tespit ederek ihbar yazısı gönderirler. Kulüpler İhtar yazısının tebliğinden itibaren (2) haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise kulübe bu sürenin sona ermesinde sonra çıktığı ilk maçtan hükmen mağlubiyet cezası verilecektir. (1) haftalık süre içerisinde kulüp tekrar teknik sorumlu görevlendirmezse kulüp ligden ihraç edilecektir." - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40 Kaynak: İHA
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