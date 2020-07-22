Amatör telsizciler frekansa kaçak giren kişiyi bulup ceza almasını sağladı - Son Dakika

Yasa dışı kullandığı telsizden küfür ve hakaret içerikli konuşmalar yapan kişi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şubesinin şikayeti sonucu açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TRAC Bursa üyelerine tahsis edilen, afet ve acil durumlarda kamunun kullanımına da sunulan frekansa kaçak giren kişi, küfür ve hakaret içeren konuşmalar yaptı.

Üyelerin uyarılarına rağmen eylemini sürdüren ve kimliği belirlenemeyen kişi hakkında şube yönetimi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaçak telsizciyi teknik takibe alan cemiyet üyeleri, aramayı Bursa genelinden başlatıp yaşadığı siteye kadar daralttı. Kolluk kuvvetlerine de bilgi veren üyeler, onların da nezaretinde bu kişinin oturduğu daireye kadar aramayı daraltıp, izinsiz ve belgesiz telsiz kullanıcısının kimliğinin Sedat Y. olduğunu tespit etti. Polis tarafından evde yapılan aramalarda telsiz, telsize takılı batarya, kulaklık, şarj cihazı ve telsize ait harici anten ele geçirildi.

Başsavcılığın açtığı soruşturma kapsamında Bursa 31. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Sedat Y. savunmasında, "sisteme girdiğini ancak küfretmediğini, belki alkol aldığı günlerde küfretmiş olabileceğini" söyledi. Cemiyet yetkilileri de sanığın sistem üzerinde yaptığı konuşmaların ses kaydının bulunduğu CD'yi mahkemeye sundu.

Yargılama sonucunda sanığa, lisansı olmadığı halde frekansa kaçak girdiği gerekçesiyle "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 10 ay, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan da 5 ay hapis ile para cezası verildi.

"Dedektif gibi" iz sürdüler

TRAC Bursa Şube Başkanı Resul Kamçı, AA muhabirine, sanığın 1 ay boyunca kendilerine ait haberleşme sistemine kaçak girdiğini söyledi.

Telsizden toplum ahlakına aykırı sözler kullanan sanığı defalarca uyardıklarını, ardından suç duyurusunda bulunduklarını belirten Kamçı, şöyle konuştu:

"Suç duyurusunda bulunduğumuz kişi hakkında bilgiye sahip değildik. İlk günlerde tüm Bursa'yı kapsayan bir teknik arama başlattık ve her geçen gün çemberi daralttık. 20 günün sonunda, elektronik ve teknik cihaz, en önemlisi tecrübelerimizi kullanarak, kişinin oturduğu siteye kadar ulaştık. Site içinde rahat hareket edebilmek için kolluk kuvvetlerinden destek istemek suretiyle teknik takibe devam ederek, kişinin dairesine kadar ulaştık. Bu esnada kolluk kuvvetlerinin de duruma şahit olmasını sağlayarak konuyu delilleriyle kendilerine teslim ettik."

"Lisanssız telsiz kullanmak ve haberleşme sistemlerine kaçak girmek suç"

Kamçı, Türk Ceza Kanunu'na göre, ruhsatı olmayan kişilere bu tür haberleşme sistemlerini ve telsizleri kurma, kullanma veya satma gibi eylemlerinde 2 bin güne kadar para cezası verildiğini anlattı.

Ayrıca izni olsa bile bahse konu araç ve gereçleri milli güvenliği tehlikeye atacak şekilde kullananlara da 1 yıla kadar hapis ve para cezası verilebileceğini dile getiren Kamçı, şunları kaydetti:

"Telsiz kullanmak isteyen, elektronik ve teknik anlamda kendini geliştirmek isteyen 12 yaşından büyük kişilerin, öncelikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapılan Amatör Telsizcilik Sınavı'na girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekiyor. Son yıllarda Genel Müdürlüğün sitesine soru bankası ilave edildiğinden, bu konuda meraklı arkadaşlar biraz ilgi göstermeleri halinde kolaylıkla sınavı kazanıp bant planı dahilinde telsiz kullanma lisansı alabilir. Lakin bu demek değildir ki lisans alındığında bütün telsizler ve frekanslar kullanılabilir. Sadece lisansın izin verdiği, bizlere tahsis edilmiş frekanslarda kurallar dahilinde çalışma ve yayın yapılabilir."