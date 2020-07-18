Amatör telsizciler kurdukları istasyonla 7 ille haberleşebilecek - Son Dakika

Amatör telsizciler kurdukları istasyonla 7 ille haberleşebilecek

Zonguldaklı amatör telsizcilerin hazırladığı röle istasyonuyla afet durumlarında 7 şehirle iletişim kolaylaştırılacak.

Zonguldaklı amatör telsizcilerin hazırladığı röle istasyonuyla afet durumlarında 7 şehirle iletişim kolaylaştırılacak.

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Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya ve İstanbul'la kurduğu istasyonlar ve aktarıcı rölelerle telsizle haberleşme imkanı sağlayacak.

TRAC Ereğli Şubesi Başkanı Salih Kılıç, AA muhabirine, doğal afet nedeniyle iletişim sisteminin etkisiz hale gelmesi durumunda yardım kuruluşlarıyla haberleşmesi için kurulan iletişim ağını genişlettiklerini söyledi.

Kurdukları röle istasyonu testlerinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Batı Karadeniz bölgemizde bulunan illerimizi yeni röle istasyonumuzla birbirine bağladık ve iletişim ağını genişlettik. İletişimimizi Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Kastamonu, Sakarya ve İstanbul'da yeni kurulan röle istasyonumuzla kesintisiz bağlantı kurulabilir hale getirdik. Uzun zamandır böyle bir projemiz vardı. Bu işi lokalde bırakmayıp kendi çevremizde olmadan da diğer illerle haberleşmeyi sağlayabilir miyiz diye bununla alakalı bir altyapı çalışmamız oldu. Rölemizin yerini ve mevkisini değiştirdik. Şu an röle sistemimiz üzerinden elimizdeki telsizlerle iller arası görüşme yapabiliyoruz."

Kılıç, kendi çabalarıyla sistemi yaptıklarını belirterek, "Ancak, büyüklerimizin yardımıyla bu işleri daha farklı yerlere ve daha güzel konumlara götürebiliriz." dedi.

Zonguldak, Karabük, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amatör telsizciler kurdukları istasyonla 7 ille haberleşebilecek - Son Dakika
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