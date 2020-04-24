Amatör telsizciler, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını dünyaya tanıtıyor - Son Dakika
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Amatör telsizciler, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını dünyaya tanıtıyor

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 8 kişiden oluşan amatör telsizci grubu TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) tahsis ettiği özel çağrı işaretiyle dünya genelinde yaptıkları telsiz görüşmeleriyle dünyaya tanıtıyor.

Amatör telsizciler, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını dünyaya tanıtıyor, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 8 kişiden oluşan amatör telsizci grubu TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) tahsis ettiği özel çağrı işaretiyle dünya genelinde yaptıkları telsiz görüşmeleriyle dünyaya tanıtıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce amatör telsizciler Tamer İşgen, Mehmet Çevik, Yusuf Avcı, Alperen Çavuşlu, Metin Korkmaz, Arif Akyol, Serhat Kocaağalar ve Furkan Esmeyar, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9 gün boyunca etkinlikte kullanmaları için kendilerine özel olarak tahsis edilen 'TC 100TBMM' özel çağrı işaretiyle tüm dünyaya seslerini duyuruyorlar. Deprem, yangın, doğal afet ve birçok olayda başarılara imza atan amatör telsizciler, bu kez TBMM'nin açılış yıldönümü etkinlikleri için özel çalışma yaptı.

'ÜLKEMİZİ DÜNYA'YA EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAĞIZ'

Türk amatör telsizciliğinin dünya genelinde saygınlığını daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen A sınıfı amatör telsizci Alperen Çavuşlu, "TC100TBMM özel çağrı işaretini kıyı emniyeti tarafından bizlere tahsis edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla bu özel çağrı işaretiyle tüm dünya ülkelerine tanıtmayı hedefliyoruz. Şuanda yaptığımız çalışmalarda Amerika'dan, Japonya'ya, Afrika'dan Asya kıtasına kadar 50'den fazla ülkeye ulaştık. Çalışmalarımız 18-26 Nisan arasında devam ediyor. Bizlere özel olarak tahsis edilen çağrı işaretimizle telsiz frekanslarında değişik modlarda havada olacağız. Böylelikle meclisimizin 100'üncü yılını tüm dünyaya tanıtacağız. Bu tanıtımı yaparken her hangi bir GSM alt yapısı veya internet kullanmadan sadece telsiz frekanslarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu gibi özel günlerde ülkemizi dünyaya en iyi şekilde temsil etmek adına gelecekte de bu tip çalışmalarımız devam edecek. Ülkemizi dünya'ya en iyi şekilde tanıtacağız" dedi.

'7/24 DÜNYA İLE KESİNTİSİZ HABERLEŞME SAĞLIYORUZ'

Amaçlarının dünyadaki diğer amatör telsizcilere böyle bir günün olduğunu anlatmak ve tanıtmak olduğunu belirten A sınıfı amatör telsizci Furkan Esmeyar, "Ben lise 3'üncü sınıf öğrencisiyim. 2018 yılından buyana amatör telsizcilik hobisi ile uğraşmaktayım. Biz bu hobiyi hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin yapıyoruz. Bu hobiyle kendimizi elektrik ve elektronik haberleşme alanında daha da geliştiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla bizde Tekirdağ'da amatör telsizciler olarak bizlere özel tahsis edilen 'TC100TBMM' çağrı işaretiyle 18-26 Nisan tarihlerinde telsiz başında olacağız. Amacımız dünyadaki diğer amatör telsizcilere böyle bir günümüzün olduğunu anlatmak ve tanıtmak. Aynı zamanda afet ve olağanüstü durumlarda nasıl haberleşeceğimiz görmek. Sadece telsiz kullanarak hiçbir GSM ve internet alt yapısı olmadan tüm dünyaya da erişebilir olduğumuzu göstermiş olduk. Bu da çok önemli bir durumdur, özellikle afet ve olağan üstü durumlarda. Türkiye'nin her iline ilçesine ve dünyanın her yerine telsiz kullanarak 7/24 kesintisiz bir şekilde iletişim ve haberleşme sağlayabiliyoruz. Buda amatör telsizciliğin güzel yönlerinden birisidir" diye konuştu.


Tekirdağ, Çavuşlu, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:57 Kaynak: DHA

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