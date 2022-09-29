Bolu'da "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" düzenlenecek - Son Dakika
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Bolu'da "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" düzenlenecek

29.09.2022 10:34
Bolu'da "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" düzenlenecek

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" Bolu'da gerçekleştirilecek.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" Bolu'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı (IYAFA 2022) etkinlikleri kapsamında Gölköy Baraj Gölü'nde 2-8 Ekim'de düzenlenecek yarışmaya 29 takım katılacak.

Yarışmada yakalanan balıklardan uygun bulunanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretiminde kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na gönderilecek.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine, doğal hayata dikkati çekmeye çalıştıklarını söyleyerek, "ASOF'un öncelikli amacı sürdürülebilirliktir. Yıllardır Bolu'da ilgili kurum ve kuruluşlarımızın da desteği sayesinde yaptığımız bu yarışmayla da yaşatmanın ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Geçen yıl 26 takımın katıldığı yarışmada toplam 423 kilogram sazan yakalandığını, bunların fotoğraflanıp ölçümü yapıldıktan sonra tekrar suya bırakıldığını anlatan İnanç, bu sene de yarışmaya ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Balıkçılık, Türkiye, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 'Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması' düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" düzenlenecek - Son Dakika
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