Amatörde Haftanın Maç Sonuçları

Kayseri
amatör futbol kaldığı yerden devam ediyor. 1 aydır yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmalar Cumartesi ve Pazar günü kaldığı yerden devam etti. Mustafa Hür Öztürk Süper amatör Kümede 15.hafta ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları 15.hafta maçları ile müsabakalar oynandı.
Süper Amatör Kümede oynanan 7 karşılaşmada 21 gol atılırken, Birinci Amatör Küme'de oynanan 9 karşılaşmada 26 gol atıldı. Bir karşılaşma ise sahanın karlı olması nedeniyle ertelendi.
Süper Amatör Küme Maç Sonuçları Özvatan
Gençlikspor 1-0 Kayseri Demirspor
Develispor 1-4 Yahyalıspor
Gültepespor 1-2 Hacılar
Erciyesspor Kocasinan
Şimşekspor 1-3 Kayseri Şekerspor Başakpınar
Belediyespor 1-2 Kayseri Yolspor Akkışla
Gençlikspor 0-3 Kocasinan Ülküspor
Esen Makine Belsinspor 2-0 Gençlerbirliği
Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maç Sonuçları
Argıncık Esnafspor 1-1 Sindelhöyükspor Amarat
Gençlikspor 1-2 Talas
Anayurtspor
Trend Gayrimenkulspor 3-0 Buğdaylıspor
Yerköyspor 0-1 Barogücü
Yavuzspor 0-2 Argıncıkspor
Enes Gençlikspor 0-0 Yeni Esenspor
Güneşspor 0-2 Yeşilhisar
Belediyespor Çamlıca
Sağlıkspor 7-1 Meysuspor
Sanayi Esnafspor 4-1 Trabzon
3861 Spor Tomarza
Belediyespor-E. Reşadiye
Gençlik (Sahanın karlı olması nedeniyle ertelendi) - KAYSERİ