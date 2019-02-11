Amatörde Haftanın Maç Sonuçları
1 saat önce
Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar.
Kayseri
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar. Süper Amatör Küme'de dün oynanması gereken Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor maçı Cuma Uluçay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Amatör Küme 18. Hafta Sonuçları: Kocasinan
Şimşekspor 3-2 Kayseri Gençlerbirliği
Gültepespor 1-5 Kayseri Yolspor
Demirspor 1-1 Kayseri Şekerspor Özvatan
Gençlikspor 3-0 Kocasinan Ülküspor Akkışla
Gençlikspor 1-2 Hacılar
Erciyesspor
Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor maçı ertelendi
Birinci Amatör Küme 17.Hafta Sonuçları
Yavuzspor 2-0 Erciyes Reşadiye
Gençlik
Buğdaylıspor 5-0 Tomarza
Belediyespor
Argıncık Esnafspor 6-0 Trabzon
3861 Spr
Sanayi Esnafspor 0-2 Trend Gayrimenkulspor Talas
Anayurtspor 6-0 Enes Gençlikspor
Sağlıkspor 5-1 Yeşilhisar
Gençlikspor
Meysuspor 3- 11 Barogücü
Güneşspor 1-2 Yeni Esenspor
Yerköyspor 3-4 Amarat
Gençlikspor
Sindelhöyükspor 2-4 Argıncıkspor - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:44 Kaynak: İHA
5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu
Mbaye Diagne, Trabzonspor Maçı Sonrasında Üçlü Çektirdi
Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak
Hakem Hatalarını Değerlendiren Fatih Terim: Hata Yapabilirler, Onlar da İnsan