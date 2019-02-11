Son Dakika Haberleri: Amatörde Haftanın Maç Sonuçları

Amatörde Haftanın Maç Sonuçları

1 saat önce

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar.

Amatörde Haftanın Maç Sonuçları, System.String[]
Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar. Süper Amatör Küme'de dün oynanması gereken Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor maçı Cuma Uluçay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Amatör Küme 18. Hafta Sonuçları:

Kocasinan Şimşekspor 3-2 Kayseri Gençlerbirliği

Gültepespor 1-5 Kayseri Yolspor

Demirspor 1-1 Kayseri Şekerspor

Özvatan Gençlikspor 3-0 Kocasinan Ülküspor

Akkışla Gençlikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor maçı ertelendi

Birinci Amatör Küme 17.Hafta Sonuçları

Yavuzspor 2-0 Erciyes Reşadiye Gençlik

Buğdaylıspor 5-0 Tomarza Belediyespor

Argıncık Esnafspor 6-0 Trabzon 3861 Spr

Sanayi Esnafspor 0-2 Trend Gayrimenkulspor

Talas Anayurtspor 6-0 Enes Gençlikspor

Sağlıkspor 5-1 Yeşilhisar Gençlikspor

Meysuspor 3- 11 Barogücü

Güneşspor 1-2 Yeni Esenspor

Yerköyspor 3-4 Amarat Gençlikspor

Sindelhöyükspor 2-4 Argıncıkspor - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:44 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu Mbaye Diagne, Trabzonspor Maçı Sonrasında Üçlü Çektirdi

Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak Hakem Hatalarını Değerlendiren Fatih Terim: Hata Yapabilirler, Onlar da İnsan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:11:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatörde Haftanın Maç Sonuçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]