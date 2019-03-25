Amatörde Haftanın Maç Sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, İkinci Amatör Küme U19 Ligi ve U17 Ligi Play-Off maçlarında alınan sonuçlar. Kayseri
'de amatöründe hafta sonu oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
SÜPER AMATÖR KÜME 23.HAFTA Kocasinan
Şimşekspor 3-1 Develispor
Kayseri Gençlerbirliği
3-3 Hacılar
Erciyesspor
Kocasinan Ülküspor 0-2 Yahyalıspor Kayseri Şekerspor
0-3 Kayseri Yolspor Özvatan
Gençlikspor 4-1 Başakpınar
Belediyespor
Kayseri Demirspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)
Esen Makine Belsinspor (BAY)
İKİNCİ AMATÖR KÜME 5.HAFTA
Sümerspor 4- 4 Gazi Osman PAşaspor
Sosun Birlikspor 1-2 Makfitspor
Kayseri İdman Yurdu 3-1 Cırgalanspor
Anadolu Yıldızları 2-3 Kafkasspor
Fevzi Çakmakspor 2-4 Kılıçaslan Yıldızspor
K.Mithatpaşaspor 1-4 A.Kızılırmakspor
Göktürkspor 0-6 Kocasinan Gençlikspor
Kayseri Olimpikspor 0-3 Yeni Erciyesspor
Sarızspor 3-2 Y.B.Şafakspor
Kayseri Atletikspor 1-0 Kıranardıspor Bünyan
Belediyespor 1-1 İncesu
Gençlikspor Felahiye
Belediyespor 2-9 Büyüleyenspor
BİRİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ
Argıncık Esnafspor 0-3 Talasgücü Belediyespor (Hükmen)
Kılıçaslan Yıldızspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Yolspor 9-0 Erkiletspor
Kocasinan Gençlikspor 4-2 Kayseri İdman Yurdu
Kayseri Şekerspor 6-3 Anadolu Yıldızları
Esen Makina Belsinspor 0-5 Hacılar Erciyesspor
İKİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Yeni Esenspor 7-2 Sindelhöyükspor
Develispor 1-2 Kayseri Yavuspor
Kayseri Demirspor 4-2 Argıncıkspor
Cırgalanspor 0-9 Akkışla
Gençlikspor
Gültepespor 2-2 Özvatan Gençlikspor Mevlana
Yıldızspor 1-6 Buğdaylıspor
Kayseri Meysuspor 1-6 Kayseri BArogücü
Enes Gençlikspor 0-7 Kayseri Atletikspor Trabzon
3861 Spor 0-3 Talas Anayurtspor
Gazi Osman Paşaspor 4-2 Sanayi Esnafspor
Kafkasspor 3-0 Sarızspor (Hükmen)
Kocasinan Ülküspor 2-6 Amarat
Gençlikspor
U17 LİGİ PLAY-OFF
Talasgücü Belediyespor 1-4 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Şekerspor 4-0 Kayseri Yolspor
Erkiketspor 0-3 Kayseri Atletikspor - KAYSERİ