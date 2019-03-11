Son Dakika Haberleri: Amatörde Haftanın Sonuçları

Amatörde Haftanın Sonuçları

38 dakika önce

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu.

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Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, U19 Ligi, U17 Play-Off ve U17 Play-Off'ta alınan sonuçlar.

SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA

Kocasinan Ülküspor 3-3 Kayseri Gençlerbirliği

Kayseri Demirspor 0-7 Yahyalıspor

Kayseri Şekerspor 3-2 Hacılar ERciyesspor

Esen Makina Belsinspor 2-2 Develispor

Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor

Akkışla Gençlikspor 1-2 Başakpınar Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Erkiletspor

Gültepespor BAY

İKİNCİ AMATÖR KÜME 3.HAFTA

Makfitspor 4-0 İncesu Gençlikspor

Kıranardıspor 5-3 Yeşilhisar Gençlik

Sosun Birlikspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor

Yeni Erciyesspor 1-3 Büyüleyenspor

Anadolu Yıldızları 1-0 Kayseri İdman Yurdu

Kafkasspor 9-0 Kayseri Olimoikspor

Göktürkspor 2-6 Fevzi Çakmakspor

Güneşli Gençlikspor 4-3 Y.B.Şafakspor

Mevlana Yıldızspor 1-6 Kuşçu Mithatpaşaspor

Sarızspor 0-2 Sümerspor

Bünyan Belediyespor 0-0 Kılıçaslan Yıldızspor

Cırgalanspor 4-3 Felahiye Belediyespor

Palasspor 1-0 Gazi Osman Paşaspor

U19 LİGİ

Argıncık Esnafspor 2-1 Erkiletspor

Kılıçaslan Yıdlızspor 5-2 Gençlerbirliği

Kayseri Yolspor 1-0 Anadolu Yıldızları

Kayseri Şekerspor 8-1 Kocasinan Gençlikspor

Esen Makina Belsinspor 2-1 Kayseri İdman Yurdu

Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor (Ertelendi)

U17 PLAY-OFF

Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor

Talasgücü Belediyespor 0- 3 Kayseri Şekerspor

Erkiletspor 1- 2 Kocasinan Şimşekspor

U15 LİGİ PLAY-OFF

Kocasinan Şimşekspor 2- 1 Kayseri Barogücü

Talasgücü Belediyespor 1- 4 Kayseri Şekerspor

Erkiletspor 0- 2 Kayseri Atletikspor - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

Kayseri Şekerspor, Kocasinan, Kayseri, Spor
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