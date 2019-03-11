Amatörde Haftanın Sonuçları

Kayseri
'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda alınan sonuçlar belli oldu. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, U19 Ligi, U17 Play-Off ve U17 Play-Off'ta alınan sonuçlar.
SÜPER AMATÖR KÜME 22.HAFTA Kocasinan
Ülküspor 3-3 Kayseri Gençlerbirliği
Kayseri Demirspor 0-7 Yahyalıspor Kayseri Şekerspor
3-2 Hacılar
ERciyesspor
Esen Makina Belsinspor 2-2 Develispor Özvatan
Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor Akkışla
Gençlikspor 1-2 Başakpınar
Belediyespor
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Erkiletspor
Gültepespor BAY
İKİNCİ AMATÖR KÜME 3.HAFTA
Makfitspor 4-0 İncesu
Gençlikspor
Kıranardıspor 5-3 Yeşilhisar
Gençlik
Sosun Birlikspor 1-0 Kocasinan Gençlikspor
Yeni Erciyesspor
1-3 Büyüleyenspor
Anadolu Yıldızları 1-0 Kayseri İdman Yurdu
Kafkasspor 9-0 Kayseri Olimoikspor
Göktürkspor 2-6 Fevzi Çakmakspor Güneşli
Gençlikspor 4-3 Y.B.Şafakspor Mevlana
Yıldızspor 1-6 Kuşçu Mithatpaşaspor
Sarızspor 0-2 Sümerspor Bünyan
Belediyespor 0-0 Kılıçaslan Yıldızspor
Cırgalanspor 4-3 Felahiye
Belediyespor
Palasspor 1-0 Gazi Osman Paşaspor
U19 LİGİ
Argıncık Esnafspor 2-1 Erkiletspor
Kılıçaslan Yıdlızspor 5-2 Gençlerbirliği
Kayseri Yolspor 1-0 Anadolu Yıldızları
Kayseri Şekerspor 8-1 Kocasinan Gençlikspor
Esen Makina Belsinspor 2-1 Kayseri İdman Yurdu
Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor (Ertelendi)
U17 PLAY-OFF
Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor
Talasgücü Belediyespor 0- 3 Kayseri Şekerspor
Erkiletspor 1- 2 Kocasinan Şimşekspor
U15 LİGİ PLAY-OFF
Kocasinan Şimşekspor 2- 1 Kayseri Barogücü
Talasgücü Belediyespor 1- 4 Kayseri Şekerspor
Erkiletspor 0- 2 Kayseri Atletikspor - KAYSERİ