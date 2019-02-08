Amatörde Hakemler Belli Oldu

Kayseri
Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 17.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.
Gültepespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Otyakmaz
Demirspor- Kayseri Şekerspor
: Bilge Kaan
Çakır Kocasinan
Şimşekspor- Gençlerbirliği
: Osman Susamış Akkışla
Gençlikspor- Hacılar Erciyesspor
: Mehmet Koç
Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor: Ahmet Pakırcı Özvatan
Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.
Sanayi Esnafspor-Trend Gayrimenkulspor: Süha Adıyaman
Yavuzspor-Erciyes Reşadiye
Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç
Argıncık Esnafspor- Trabzon
3861 Spor: Mehmet Altıparmak Talas
Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel
Meysuspor-Barogücü: Ahmet Sinan
Berköz
Güneşspor-Yeni Esenspor: Erol Eroğlu
Buğdaylıspor- Tomarza
Belediyespor: Arman Erkılıç Çamlıca
Sağlıkspor- Yeşilhisar
Belediyespor: Ö.Hürcan Yücel
Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel
Yerköyspor- Amarat
Gençlikspor: Rıza Öztürk
Sindelhöyükspor-Argıncıkspor: Murat Özçetin - KAYSERİ