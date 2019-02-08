Son Dakika Haberleri: Amatörde Hakemler Belli Oldu

Amatörde Hakemler Belli Oldu

2 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 17.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

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Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme 17.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.

Gültepespor-Kayseri Yolspor: Hüseyin Otyakmaz

Demirspor- Kayseri Şekerspor: Bilge Kaan Çakır

Kocasinan Şimşekspor- Gençlerbirliği: Osman Susamış

Akkışla Gençlikspor- Hacılar Erciyesspor: Mehmet Koç

Esen Makina Belsinspor-Yahyalıspor: Ahmet Pakırcı

Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme'de görev yapacak hakemler.

Sanayi Esnafspor-Trend Gayrimenkulspor: Süha Adıyaman

Yavuzspor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç

Argıncık Esnafspor- Trabzon 3861 Spor: Mehmet Altıparmak

Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel

Meysuspor-Barogücü: Ahmet Sinan Berköz

Güneşspor-Yeni Esenspor: Erol Eroğlu

Buğdaylıspor- Tomarza Belediyespor: Arman Erkılıç

Çamlıca Sağlıkspor- Yeşilhisar Belediyespor: Ö.Hürcan Yücel

Talas Anayurtspor-Enes Gençlikspor: Burak Altınel

Yerköyspor- Amarat Gençlikspor: Rıza Öztürk

Sindelhöyükspor-Argıncıkspor: Murat Özçetin - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Hacılar, Kayseri Şekerspor, Kayseri, Spor
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