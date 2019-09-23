Son Dakika Haberleri: Amatörde ilk haftanın sonuçları
Son Dakika Spor Haber

Amatörde ilk haftanın sonuçları

22 dakika önce

2019-2020 futbol sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile başladı.

Amatörde ilk haftanın sonuçları, System.String[]

2019-2020 futbol sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile başladı. Mehmet Özet Süper Amatör Küme 1.haftada 18 gol atılırken, Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de ise 41 gol atıldı. İşte ilk haftada alınan sonuçlar;


Süper Amatör Küme 1.Hafta Sonuçları;


Trend Gayrimenkulspor 3-2 Kayseri Şekerspor


Develispor 2-0 Kayseri Yolspor


Hacılar Erciyesspor 2-0 Kayseri Demirspor


Talas Anayurtspor 2-3 Özvatan Gençlikspor


Kocasinan Ülküspor 0-1 Esen Makina Belsinspor


Buğdaylıspor 1 - 1 Kocasinan Şimşekspor


Kayseri Gençlerbirliği 1-0 Kayseri Sağlıkspor


1.Amatör Küme A Grubu 1.Hafta Sonuçları;


Kayseri Yavuzspor 2-1 Amarat Gençlikspor


Esentepespor 1-1 Argıncıkspor


Başakpınarspor 8-1 Büyüleyenspor


Erciyes Reşadiye Gençliks 5-1 Yerköyspor


Yeni Esenspor 2-2 Güneşspor


1.Amatör Küme B Grubu 1.Hafta Sonuçları;


Sanayi Esnafspor 2-1 Kayseri OSB Atletikspor


Gültepespor 2-1 Kayserigücü FK


Makfitspor 2-1 Yeşilhisar Belediyespor


Kafkasspor 1-0 Argıncık Esnafspor


Akkışla Gençlikspor Tomarza Belediyespor


Palasspor (BAY) - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Mehmet Özet, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marcao'nun maç sonu açıklaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı!
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz Canlı yayında Fatih Terim'e verdi veriştirdi: Rakip takımla uğraşacağına kendi işinle uğraş! Ömer Bayram, 2 haftada 2 asist yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 09:44:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatörde ilk haftanın sonuçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]