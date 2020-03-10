Amatörde Play-Off heyecanı - Son Dakika
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Amatörde Play-Off heyecanı

7 saat önce

Ağrı Amatör Liginde 2019-2020 futbol sezonu play-off kuraları Ağrı ASKF Aydın Kasar Toplantı Salonunda çekildi.

Amatörde Play-Off heyecanı, System.String[]

Ağrı Amatör Liginde 2019-2020 futbol sezonu play-off kuraları Ağrı ASKF Aydın Kasar Toplantı Salonunda çekildi. Kura çekimine Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut, Tümsad Başkanı Erol Yıldırım, Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ramazan Öztürk ve kulüp yöneticileri katıldı.


Kura çekim programının açılışında konuşarak ASKF'nin on üç yıllık bir örgütlenme olduğunu söyleyen ve play-off sistemini anlatan ASKF Başkanı Erkan Kösedağ " Ağrı'da uzun yıllardır hep gündemde olan bir sivil yapı oluşturduk. Önemli işlere imza attık. Her yıl gelenekselleştirdiğimiz organizasyonlar ile Ağrı'nın gündeminde yer almayı başardık. Bunları sizlerden yani kulüplerimizden aldığımız güçle yapıyoruz. Play-off maçlarının şampiyonu önümüzdeki sezon ilimizi BAL liginde temsil etme şansını yakalayacak. Bu sebepele bu sezon oynanacak maçlar daha ilgi çekici ve heyecanlı olacak. Tüm sporseverleri bu maçlara bekliyoruz. " dedi.


Eleşkirt Spor, Vefa Spor, Hamur Spor ve 04 Doğubayazıt Spor'un yer aldı play-off kuraları sonucunda ilk hafta karşılaşmaları belli oldu. İlk hafta maçlarında Hamur Spor ile Eleşkirt Spor karşılaşırken, Ağrı Vefa Spor, Doğubayazıt deplasmanında 04 Doğubayazıt Spor ile karşılaşacak.


Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Futbol, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 
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